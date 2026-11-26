A estupidez corrente descreve o crítico de cinema como alguém que espera que o espetador “goste” dos filmes de que ele “gosta”... Como se pensar os filmes fosse uma “justiça” compulsiva, semelhante àquela que quase todos os comentadores de futebol aplicam para “aceitar” (a palavra é deles) o resultado de um jogo de futebol. Em boa verdade, a atitude crítica envolve uma paciente resistência aos lugares-comuns sobre o cinema que dominam o espaço mediático. Exemplo? Observe-se a estreia de Victor Como Toda a Gente, uma realização do francês Pascal Bonitzer centrada nas atribulações de um ator, de seu nome Robert Zuchini. Em termos simples, atrevo-me a dizer que se trata de uma das mais belas comédias este ano estreadas nas salas portuguesas. O retrato de um ator? Um ator que, para mais, passa a vida a fazer espetáculos sobre Victor Hugo (1802-1885)? Pior um pouco: declamando textos de Victor Hugo? Não tenho ilusões: o meu juízo de valor, naturalmente subjetivo e não universal, carece de poder para contrariar a noção (?) segundo a qual a comédia se faz com personagens mais ou menos patetas, de preferência adolescentes, a trocar anedotas obscenas sobre proezas sexuais... Zuchini é interpretado por Fabrice Luchini, imenso ator cuja carreira, para lá do cinema, nunca foi estranha ao teatro e também, precisamente nos palcos, ao prazer de permanente reencontro com os textos clássicos, numa partilha que envolve a declamação apaixonada de um leitor exigente. Em última instância, Victor Como Toda a Gente enraíza-se, não apenas na admiração pela escrita do autor de O Corcunda de Notre-Dame e Os Miseráveis, mas também na celebração de um profundo amor pelos livros. Zuchini vive obsessivamente as suas performances no palco, num dia a dia em que, como se diz agora, tem de “gerir” os mais contrastados problemas, incluindo as saudades da sua mulher (Chiara Mastroianni), em viagem de trabalho no EUA, o súbito reaparecimento da sua filha (Marie Narbonne), nascida de um primeiro casamento, e até a postura algo distante, mas sempre carinhosa, de um grupo de jovens atrizes que preparam um espetáculo sobre... Victor Hugo! Enfim, tudo isso pontuado por um humor tocante e nostálgico, já que Zuchini transporta uma alegria contagiante que, paradoxalmente, como diria o escritor, nasce do “peso das coisas extintas”.