O interesse de Maria Filomena Mónica em Eça de Queiroz mantém-se e revela agora o escritor em mais uma faceta que ajuda a compreender a sua personalidade. A "vítima" escolhida para retirar mais uma camada da cebola que ainda envolve o autor de Os Maias é o seu amigo Ramalho Ortigão, figura que não sai bem deste retrato biográfico em que ambos são vistos no reflexo de um único espelho. Se o que os separa pode ser lido ao longo das quase trezentas páginas de Uma Estranha Amizade: Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão, o que os une vai surgindo em episódios egoístas de cada um deles; o primeiro a precisar de mover influências e de ajuda financeira através do amigo que fica em Portugal, o segundo a necessitar do empurrão para se tornar importante na cena nacional.