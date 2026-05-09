Barrio Triste vai chegar aos cinemas portugueses "ainda este ano".
Barrio Triste vai chegar aos cinemas portugueses "ainda este ano".Foto: DR
Cultura

Colombiano 'Barrio Triste' é o vencedor do festival IndieLisboa

Obra retrata quatro adolescentes que roubam uma câmara de filmar uma "vida de violência e solidão", como descreve a sinopse do longa.
Amanda Lima
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O longa Barrio Triste foi o grande vencedor do IndieLisboa. A obra retrata quatro adolescentes que roubam uma câmara de filmar uma "vida de violência e solidão", como descreve a sinopse do longa.

Segundo o júri, Barrio Triste mostra uma "visão visceral e implacável de uma comunidade, num momento específico da história de um país". O filme é de Stillz (Matías Vásquez), um realizador e fotógrafo norte-americano de origem colombiana de 27 anos,

Stillz nasceu em Miami e é conhecido pelos vídeos de músicos como Bad Bunny, J Balvin e Rosalía, que já lhe garantiram a nomeação para os Grammy. A banda sonora é da cantora venezuelana Arca, que vive em Barcelona.

O longa, selecionado nos festivais de Veneza e Toronto. Segundo a distribuidora Filmin, Barrio Triste vai chegar aos cinemas portugueses "ainda este ano". O júri foi composto pelo historiador de cinema e programador Karel Och, a realizadora Rachel Daisy Ellis e a artista visual Sara Bichão.

*Com Lusa

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