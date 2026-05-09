Colombiano 'Barrio Triste' é o vencedor do festival IndieLisboa

O longa Barrio Triste foi o grande vencedor do IndieLisboa. A obra retrata quatro adolescentes que roubam uma câmara de filmar uma "vida de violência e solidão", como descreve a sinopse do longa.Segundo o júri, Barrio Triste mostra uma "visão visceral e implacável de uma comunidade, num momento específico da história de um país". O filme é de Stillz (Matías Vásquez), um realizador e fotógrafo norte-americano de origem colombiana de 27 anos,Stillz nasceu em Miami e é conhecido pelos vídeos de músicos como Bad Bunny, J Balvin e Rosalía, que já lhe garantiram a nomeação para os Grammy. A banda sonora é da cantora venezuelana Arca, que vive em Barcelona.O longa, selecionado nos festivais de Veneza e Toronto. Segundo a distribuidora Filmin, Barrio Triste vai chegar aos cinemas portugueses "ainda este ano". O júri foi composto pelo historiador de cinema e programador Karel Och, a realizadora Rachel Daisy Ellis e a artista visual Sara Bichão.*Com Lusa.IndieLisboa inclui grande montra de cinema português .IndieLisboa. Uma celebração das independências cinematográficas