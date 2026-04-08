La Grazia: Toni Servillo no papel de Presidente.
La Grazia: Toni Servillo no papel de Presidente.
Cultura

Cinema italiano regressa com a sua Festa

A 19.ª Festa do Cinema Italiano começa amanhã, com 'La Grazia', de Paolo Sorrentino. A programação inclui uma secção competitiva dedicada a primeiros ou segundos filmes dos respectivos realizadores. 
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cultura
Festa do cinema italiano
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt