Valerio Mastandrea: uma história de revelações.
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Cultura

'Cinco Segundos'. Redescobrindo uma tradição italiana

No filme Cinco Segundos, do italiano Paolo Virzi, deparamos com um anti-herói que cortou relações com o mundo. Descobrir, expor e compreender as suas razões dá origem a um subtil exercício narrativo.
João Lopes
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