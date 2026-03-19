Chuck Norris hospitalizado de urgência no Hawai

O ator norte-americano Chuck Norris, de 86 anos, foi hospitalizado de urgência na ilha de Kauai, no Hawai, avançou esta quinta-feira, 19 de março, o site TMZ, que não revela o problema de saúde do protagonista da série de televisão Walker, o Ranger do Texas.O mesmo site de celebridades dos Estados Unidos diz que Norris deu entrada na unidade hospitalar nas últimas 24 horas, citando fontes que diz que ele está bem disposto.Ao que tudo indica, foi um problema repentino, uma vez que na quarta-feira foi visto a treinar-se com um preparador físico que o acompanha, tendo inclusive publicado um vídeo nas redes sociais no dia do seu aniversário (10 de maio).