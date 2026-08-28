Chris D'Elia no arranque do Mock Fest que ocupa cinema São Jorge até domingo

Começa esta sexta-feira, 28 de agosto, o Worten Mock Fest, um festival internacional de humor que vai juntar comediantes nacionais e estrangeiros no Cinema São Jorge, em Lisboa, até ao próximo domingo, 30 de agosto. Neste primeiro dia o destaque vai para o stand-up de Chris D'Elia, às 22 horas na Sala Manoel de Oliveira. O comediante tem três especiais de comédia disponíveis na plataforma Netflix: No Pain (2020), Man on Fire (2017) e Incorrigible (2015). Diz a organização do festival que Chris D'Elia foi escolhido como um dos quatro comediantes a representar os EUA na série da Netflix de 2019, Comedians of the World, que apresenta 47 comediantes de 13 regiões em oito idiomas diferentes.

No sábado, 29 de agosto, o destaque vai para Michelle Wolf, que sobe ao Palco Worten às oito da noite, e para a sessão Tons de Comédia (já esgotada), às 22h00, com os comediantes Hugo Sousa, Gilmário Vemba e Murilo Couto, juntando Portugal, Brasil e Angola.

Já Michelle Wolf é uma comediante de stand-up "conhecida pelo seu humor afiado e destemido", diz o Mock Fest. "É cabeça de cartaz em clubes de comédia e universidades por todo o país, e já atuou em vários festivais importantes, incluindo Outside Lands, Moontower, Bonnaroo, Just For Laughs Montreal, JFL 42 e o Dublin Comedy Festival", acrescenta. Recebeu uma nomeação para o Best Newcomer Prize nos Edinburgh Comedy Awards pelo espetáculo de stand-up de uma hora Michelle Wolf: So Brave.

No domingo, às oito da noite, Guilherme Duarte, Dário Guerreiro, André de Freitas e Miguel Neves atuam na Sala Manoel de Oliveira, seguidos por Sam Morril que estará no palco às dez da noite.

Sam Morril é um comediante baseado na cidade de Nova Iorque que 2024 lançou o seu quinto especial de comédia, You've Changed, na Amazon Prime, um espetáculo que apresentou também em The Theater, at Madison Square Garden. "Sam fez mais de uma dúzia de aparições em programas de televisão late-night, incluindo The Late Show with Stephen Colbert, Conan e The Late Show with James Corden, e participou regularmente em This Week at the Comedy Cellar", descreve o Mock Fest. Co-apresenta o podcast We Might be Drunk, com Mark Normand.

O festival inclui também podcasts ao vivo e outros espetáculos, com várias sessões gratuitas. Pode ver a programação completa aqui.