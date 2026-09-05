Cebola Mol e Inês Aires Pereira cancelam participação no Commedia a La Carte Fest

Os Cebola Mol e Inês Aires Pereira não são os primeiros a afastarem-se do festival: o espetáculo “Tributo Pop”, que juntaria Carolina Deslandes, Tatanka e Bárbara Tinoco, e o concerto do Conjunto Cuca Monga também já foram cancelados, mas sem que tenha sido dada qualquer justificação.

Na plataforma digital de bilhética BlueTicket é referido que o concerto do Conjunto Cuca Monga foi cancelado “por razões alheias à organização” e o “Tributo Pop” surge apenas cancelado.

A Lusa contactou o Conjunto Cuca Monga e Carolina Deslandes, que se escusaram a fazer comentários e tentou ainda contactar Bárbara Tinoco e Tatanka, mas até ao momento sem sucesso.

A 1.ª edição do Festival Internacional de Humor de Lisboa Commedia a La Carte Fest vai acontecer entre 29 de outubro e 1 de novembro e tem como cabeça de cartaz o humorista norte-americano Jerry Seinfeld, que tem assumido publicamente o seu apoio a Israel na fase mais recente do conflito israelo-palestiniano, desencadeado pelos ataques do movimento extremista palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023, no sul de Israel, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

A estreia do humorista em Portugal - popularizado pela série televisiva “Seinfeld”, que cocriou e escreveu com Larry David, entre 1989 e 1998 – tem sido alvo de contestação e apelos ao boicote, sobretudo nas redes sociais.

Além de Seinfeld, o cartaz da 1.ª edição do Commedia a La Carte Fest - que pretende reunir “o melhor da comédia, teatro, música, performance, ‘storytelling’ e cultura pop” - inclui espetáculos de Herman José, Inês Aires Pereira (“Namastê”), Clarice Falcão, Matilde Breyner, Pedro Tochas e o quarteto César Mourão, Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro e Vera Fernandes, com “Rebenta a Bolha”.

Os espetáculos dividem-se entre o Coliseu dos Recreios, o Campo Pequeno, o Cinema São Jorge e o Capitólio.

O festival, criado pelo grupo de humor de improviso Commedia a La Carte, é coproduzido pela Last Tour e Aquele Abraço.