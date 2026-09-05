Cebola Mol e Inês Aires Pereira cancelam participação no Commedia a La Carte Fest
A dupla de humoristas Cebola Mol, que junta Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca, anunciou este sábado, 5 de setembro, que não vai participar no Comédia à La Carte Fest, em Lisboa, implicitamente em solidariedade com a causa da Palestina.
Ainda que não o afirmem explicitamente, numa publicação na rede social Instagram, os dois comediantes juntam à sua fotografia a imagem de uma fatia de melancia, fruto-símbolo que partilha as cores com a bandeira da Palestina, para anunciar o cancelamento do seu espetáculo no festival, agendado para 31 de outubro.
“Celebraremos justiça, liberdade e alegria numa próxima oportunidade”, adiam os Irmões Stardust, também conhecidos por Cebola Mol.
Também a atriz Inês Aires Pereira anunciou este sábado que não vai participar no Commedia a La Carte Fest, em Lisboa, assumindo explicitamente a solidariedade para com a Palestina e recusando “normalizar um genocídio”.
Inês Aires Pereira recorda que “um dos nomes” convidados para integrar a programação do novo festival – sem mencionar diretamente Jerry Seinfeld – “defende insistentemente ideias e atos” que considera “indefensáveis”.
“Não podemos relativizar ou normalizar um genocídio”, vinca Inês Aires Pereira, assumindo a “difícil decisão”, mas adiando o espetáculo para “oportunidades mais felizes”.
“Levo muito a sério que tantas pessoas comprem bilhetes para assistir, mas há princípios mais importantes a ter em conta”, justificou Inês Aires Pereira, que iria mostrar o espetáculo “Namasté” a 29 de outubro.
Os Cebola Mol e Inês Aires Pereira não são os primeiros a afastarem-se do festival: o espetáculo “Tributo Pop”, que juntaria Carolina Deslandes, Tatanka e Bárbara Tinoco, e o concerto do Conjunto Cuca Monga também já foram cancelados, mas sem que tenha sido dada qualquer justificação.
Na plataforma digital de bilhética BlueTicket é referido que o concerto do Conjunto Cuca Monga foi cancelado “por razões alheias à organização” e o “Tributo Pop” surge apenas cancelado.
A Lusa contactou o Conjunto Cuca Monga e Carolina Deslandes, que se escusaram a fazer comentários e tentou ainda contactar Bárbara Tinoco e Tatanka, mas até ao momento sem sucesso.
A 1.ª edição do Festival Internacional de Humor de Lisboa Commedia a La Carte Fest vai acontecer entre 29 de outubro e 1 de novembro e tem como cabeça de cartaz o humorista norte-americano Jerry Seinfeld, que tem assumido publicamente o seu apoio a Israel na fase mais recente do conflito israelo-palestiniano, desencadeado pelos ataques do movimento extremista palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023, no sul de Israel, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.
A estreia do humorista em Portugal - popularizado pela série televisiva “Seinfeld”, que cocriou e escreveu com Larry David, entre 1989 e 1998 – tem sido alvo de contestação e apelos ao boicote, sobretudo nas redes sociais.
Além de Seinfeld, o cartaz da 1.ª edição do Commedia a La Carte Fest - que pretende reunir “o melhor da comédia, teatro, música, performance, ‘storytelling’ e cultura pop” - inclui espetáculos de Herman José, Inês Aires Pereira (“Namastê”), Clarice Falcão, Matilde Breyner, Pedro Tochas e o quarteto César Mourão, Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro e Vera Fernandes, com “Rebenta a Bolha”.
Os espetáculos dividem-se entre o Coliseu dos Recreios, o Campo Pequeno, o Cinema São Jorge e o Capitólio.
O festival, criado pelo grupo de humor de improviso Commedia a La Carte, é coproduzido pela Last Tour e Aquele Abraço.