CCB prolonga suspensão de atividades até 31 de março

Em comunicado, o CCB, indica que vai estender por mais dois meses o encerramento das atividades, abrangendo também ensaios, gravação de espetáculos e montagem de exposições. O centro já tinha suspendido a atividade cultural ao vivo até 30 de janeiro na sequência do novo confinamento determinado pelo Governo a partir de 15 de janeiro.

A suspensão das atividades culturais é prolongada até 31 de março "salvo (boas) notícias em contrário", indica ainda o comunicado.

Nesse sentido, "conforme anteriormente divulgado, mantém-se o encerramento ao público" das bilheteiras, Garagem Sul, onde são habitualmente apresentadas exposições de arquitetura e auditórios.

"Fazemos um intervalo dos palcos e dos auditórios, e passamos a estar onde estiver, através do #CCBDigital. Todas as semanas serão disponibilizados conteúdos como podcasts, conversas, concertos, entrevistas, visitas virtuais e outras atividades culturais" nas redes sociais e no sítio online do centro, localizado em Belém, acrescenta o comunicado.

Todos os equipamentos culturais estão encerrados desde as 00:00 de dia 15 de janeiro, em Portugal Continental, no âmbito das medidas anunciadas pelo Governo para tentar conter a pandemia da covid-19.