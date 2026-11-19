A tecnologia permite reduzir o consumo energético, produzir menos calor e diminuir a necessidade de substituição de lâmpadas. Embora ainda não existam dados consolidados, João Pimentel estima poupanças na ordem dos 50% a 60% no consumo de cada lâmpada. Uma avaliação mais rigorosa deverá ser possível em 2027, após alguns meses de funcionamento.

Outra parte significativa do investimento - 1140 milhões de euros - foi destinada ao museu, responsável por mais de metade do consumo energético do edifício do CCB. A conservação das obras de arte exige climatização permanente, com controlo rigoroso da temperatura e da humidade, tanto nas galerias como nas reservas. A intervenção incluiu a renovação dos sistemas de climatização e a atualização das técnicas centralizadas de gestão.

O financiamento global começou por contemplar 2,5 milhões de euros, tendo sido posteriormente reforçado em 565 mil euros, perfazendo cerca de 3,1 milhões. Para João Pimentel, este investimento permite dar um novo impulso a um processo de redução de consumos que o CCB tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. "O CCB consome hoje aproximadamente metade da energia que consumia em 2001", revela. Uma redução que resulta também da gestão diária dos horários de iluminação e climatização, mas que, segundo o responsável, já tinha atingido um limite: "Chegámos a um patamar em que já não conseguimos reduzir mais os consumos só com a gestão. E isso só é possível com investimento significativo nos equipamentos".