CCB mostra modernização do Grande Auditório após investimento de 3,1 milhões do PRR
O Centro Cultural de Belém (CCB) concluiu um conjunto de intervenções de modernização tecnológica no Grande Auditório e nos sistemas de climatização do museu, num investimento de 3,1 milhões de euros (sem IVA), financiado a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). As obras, realizadas entre janeiro e julho de 2026, permitiram renovar equipamentos essenciais ao funcionamento dos espaços e melhorar a eficiência energética do edifício.
"Foi um trabalho desenvolvido ao longo de 12 meses, que exigiu uma preparação muito intensa das nossas equipas técnicas", explica João Pimentel, diretor de Edifícios e Instalações Técnicas do CCB. O processo envolveu seis contratos, lançados por concurso público e divididos em dez lotes. Segundo o responsável, os prazos e os preços foram cumpridos, tendo os contratos sido adjudicados por valores cerca de 8% abaixo dos preços-base. "Não houve derrapagens", garante.
Uma das principais intervenções incidiu no sistema de comando e controlo das varas do Grande Auditório, estruturas suspensas sobre o palco que permitem movimentar cenários, telas, equipamentos de iluminação e a concha acústica. O sistema eletrónico, instalado em 2012, tinha deixado de ter suporte do fabricante, levantando preocupações de segurança e fiabilidade numa sala com 1500 lugares, que recebe espetáculos de ópera, teatro e música, além de grandes eventos.
"Só me falavam das varas, das varas, por questões de segurança, esse era o grande alerta", afirmou Nuno Vassallo e Silva, presidente do CCB, durante uma visita esta quinta-feira, 19 de novembro, para mostrar o resultado dos investimentos do PRR na instituição cultural.
"É uma infraestrutura crítica para o funcionamento do Grande Auditório", sublinha João Pimentel. A intervenção, que representou um investimento de 290 mil euros, incidiu apenas no sistema de comando, mantendo-se a componente mecânica, que continua em boas condições. Os trabalhos decorreram durante cinco a seis semanas, em agosto, aproveitando a interrupção da programação, "sem qualquer cancelamento de espetáculos".
A mudança para LED abrangeu a iluminação cénica, com a instalação de cerca de 176 novos projetores, num investimento de 850 mil euros. A modernização teve também de assegurar a compatibilidade com projetores convencionais, ainda necessários em determinadas produções. Para isso, foram reconvertidos os quadros técnicos e refeitos cerca de 550 circuitos, permitindo utilizar projetores LED e de halogéneo. O objetivo é garantir uma transição gradual, sem limitar as opções artísticas das produções que passam pelo CCB.
Até este investimento em tecnologia LED, o CCB dispunha de projetores de halogéneo e convencionais com mais de 30 anos. Pedro Campos, responsável de Iluminação e Maquinaria de Cena, explica que a instituição optou por uma transição gradual, mantendo cerca de 30% a 35% do equipamento antigo, para responder às necessidades de produções de teatro clássico e ópera, em que a tecnologia LED ainda não consegue replicar integralmente algumas soluções de iluminação.
Esta solução procura assegurar um período de transição de mais dez a 15 anos, embora a sua duração dependa também da disponibilidade de lâmpadas, cuja produção está a ser progressivamente descontinuada. "O caminho, de facto, é esse. As lâmpadas estão a deixar de ser fabricadas", diz Pedro Campos, sublinhando a necessidade de o CCB se preparar para o abandono gradual destas tecnologias.
O palco do CCB tem a teia mais alta do país, com 25 metros e 35 varas motorizadas. O novo sistema, explicam os responsáveis técnicos do CCB, permite movimentos mais rápidos e precisos, além de que é possível extrair "milhares de cores" de um único projetor. Com o novo sistema, "pintar" o chão do palco exige menos projetores e muito menos operadores.
A iluminação arquitetónica da sala foi também renovada, num investimento de 170 mil euros. Os lustres do teto foram reconstruídos e adaptados à tecnologia LED, tal como os cerca de 350 apliques das paredes. A operação exigiu um trabalho de engenharia para manter a cablagem embutida e preservar a imagem original do edifício, classificado como imóvel de interesse público. "Conseguimos manter a estética original", afirma o responsável.
A tecnologia permite reduzir o consumo energético, produzir menos calor e diminuir a necessidade de substituição de lâmpadas. Embora ainda não existam dados consolidados, João Pimentel estima poupanças na ordem dos 50% a 60% no consumo de cada lâmpada. Uma avaliação mais rigorosa deverá ser possível em 2027, após alguns meses de funcionamento.
Outra parte significativa do investimento - 1140 milhões de euros - foi destinada ao museu, responsável por mais de metade do consumo energético do edifício do CCB. A conservação das obras de arte exige climatização permanente, com controlo rigoroso da temperatura e da humidade, tanto nas galerias como nas reservas. A intervenção incluiu a renovação dos sistemas de climatização e a atualização das técnicas centralizadas de gestão.
O financiamento global começou por contemplar 2,5 milhões de euros, tendo sido posteriormente reforçado em 565 mil euros, perfazendo cerca de 3,1 milhões. Para João Pimentel, este investimento permite dar um novo impulso a um processo de redução de consumos que o CCB tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. "O CCB consome hoje aproximadamente metade da energia que consumia em 2001", revela. Uma redução que resulta também da gestão diária dos horários de iluminação e climatização, mas que, segundo o responsável, já tinha atingido um limite: "Chegámos a um patamar em que já não conseguimos reduzir mais os consumos só com a gestão. E isso só é possível com investimento significativo nos equipamentos".
Na iluminação exterior e na Sala Luís de Freitas Branco foram investidos 270 mil euros, com 176 e 121 novas luminárias LED, respetivamente. também houve intervenções na receção do museu e nas fachadas e coberturas das salas de espetáculo.
Novos investimentos: oito milhões de euros dos vistos gold
A modernização do CCB deverá prosseguir nos próximos anos, com intervenções previstas ao nível da acústica, da iluminação, das cadeiras dos auditórios e das condições de acessibilidade. Segundo Rita Romão, administradora financeira da instituição, está também em curso o planeamento da adaptação dos camarins e dos acessos internos para permitir acolher artistas com mobilidade condicionada ou deficiência visual.
"Há 30 anos, quando esta casa foi construída, as preocupações eram de outra natureza", observa, justificando a necessidade de rever as condições de acessibilidade. Depois de quase concluídas as obras nos elevadores, o CCB pretende intervir também nas plataformas elevatórias e nas entradas do edifício, tendo em conta os diferentes percursos de quem chega a pé ou de automóvel. A preocupação estende-se aos espaços de trabalho e circulação dos artistas, e não apenas às áreas destinadas ao público.
A lista de investimentos inclui ainda a renovação das cadeiras, cujo mecanismo de elevação "está a deteriorar-se", e a atualização de equipamentos noutros espaços da instituição, como a Black Box e a Fábrica das Artes.
Rita Romão adianta que para 2027 o CCB dispõe de um plano de investimentos de 750 mil euros, com dotação própria, e tem mais de oito milhões de euros inscritos em sede de ARI (Autorização de Residência para Atividade de Investimento) - conhecidos com "vistos gold" e que exigem uma doação mínima de 250 mil euros - , continuando a desenvolver projetos para esse financiamento.
Este ano acabará com um investimento total de 3,7 milhões de euros: 3,1 milhões provenientes do PRR e aproximadamente 600 mil euros de fundos próprios. "Foi um dos anos de maior investimento do CCB", sublinha.