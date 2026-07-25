Catarina Molder
Catarina MolderFOTO: Gerardo Santos
Cultura

Catarina Molder: “O Operafest tem uma grande preocupação em aliar serviço público a entretenimento”

Catarina Molder, soprano e diretora-geral e artística do Operafest Lisboa e Oeiras, fala de 'Turandot', que abre dia 5 de agosto a edição de 2026, e de 'As Bodas de Fígaro', mas também dos filmes de ópera para ver na Cinemateca e do concurso de ópera marcado para 11 de setembro.
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