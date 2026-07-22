Carolee Carmello, uma estrela da Broadway em Lisboa. “No teatro musical é preciso criar uma carapaça”
FOTO: Gerardo Santos
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Carolee Carmello, uma estrela da Broadway em Lisboa. “No teatro musical é preciso criar uma carapaça”

Em mais de 40 anos de carreira e com três nomeações para os Tony, Carolee Carmello interpretou Donna Sheridan em Mamma Mia! ou a Mrs. Lovett em Sweeney Todd. Na sua primeira vinda a Portugal, falou ao DN do génio de Stephen Sondheim, homenageado nesta edição do Broadway no Parque, e deixa o conselho para quem está a começar: não levem a rejeição a peito.
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