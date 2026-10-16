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Cultura

Carmen Calvo: “Um traço da inteligência de Carlos V é perceber que Isabel de Portugal é inteligente. Não é só a mulher de quem gosta”

A presidente do Conselho de Estado espanhol esteve, no âmbito das celebrações dos 500 anos da instituição, na embaixada em Lisboa a apresentar o livro ‘Gobernar en Consejo. Isabel de Portugal y el ejercicio del poder en la Castilla de Carlos V (1528-1538)’ do historiador Sergio Bravo Sánchez. A antiga vice-presidente do governo espanhol conversou com o DN, sublinhando as qualidades da filha de D. Manuel I, mãe do futuro Filipe I (II de Espanha).