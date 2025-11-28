Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Rodríguez promete no palco do Tivoli uma mistura entre flamenco e outras expressões coreográficas espanholas.
Carlos Rodríguez promete no palco do Tivoli uma mistura entre flamenco e outras expressões coreográficas espanholas.
Carlos Rodríguez dança ‘Eterno’ e mostra Picasso entre a luz e a sombra

O coreógrafo espanhol traz ao Tivoli BBVA o espetáculo 'Eterno', que orbita entre a expressão mais tradicional da Andaluzia e uma versão contemporânea do flamenco.
Vítor Moita Cordeiro
