Carla Pais emigrou para França em 2012.
Carla Pais emigrou para França em 2012.Foto: D.R.
Cultura

Carla Pais: "Gosto de resgatar as pessoas que ficam para trás, que ninguém quer ver"

Escritora recebe o Prémio Leya 2025 pelo romance 'A Sombra das Árvores no Inverno' amanhã, numa cerimónia na Feira do Livro de Lisboa. Em março lançou o livro de poesia 'A Brutalidade do Movimento Conjugado'. “Eu não sei se sou poeta, se sou romancista. Sou uma mulher de emoções”, diz em entrevista ao DN.
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