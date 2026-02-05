Capela de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria.
Capela de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria. Foto: PC,IP
Capela de Nossa Senhora da Encarnação em Leiria ficou sem parte da cobertura, mas já tem reparação contratada

Obra para salvaguardar Monumento de Interesse Público foi adjudicada à OBRAFER por 60 mil euros, anuncia Património Cultural, Instituto Público. Empresa terá 35 dias para concluir empreitada.
Carla Alves Ribeiro
A Capela de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria, apresenta danos na estrutura na sequência da depressão Kristin, e vai ser alvo de intervenção de salvaguarda urgente, anuncia a Património Cultural, Instituto Público (PC,IP).

"A decisão de intervenção imediata ocorreu na sequência de uma vistoria técnica realizada pelas equipas do PC, IP, que se deslocaram a Leiria nos dias 29 e 30 de janeiro, tendo confirmado a situação de elevado risco estrutural do edifício. A Capela de Nossa Senhora da Encarnação está classificada como Monumento de Interesse Público desde 1982", explica o instituto público em comunicado.

Capela de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria.
Capela de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria. Foto: PC,IP

A Capela ficou sem parte da cobertura expondo o interior ao mau tempo e elementos da estrutura de suporte em madeira partiram-se ou desapareceram. "Esta situação colocou em perigo o património integrado de elevado valor histórico e artístico, nomeadamente as pinturas evocativas à Virgem e a São Gabriel e um conjunto de ex-votos datados do século XVI", diz a IP, IP.

Capela de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria.
Meia centena de museus e monumentos danificados em 20 concelhos do país. Rede de teatros também afetada

A empreitada para a montagem do novo telhado já foi adjudicada à OBRAFER no valor de quase 60 mil euros e com um prazo de execução de 35 dias. O financiamento é assegurado pelo Fundo de Salvaguarda do Património Cultural (FSPC).

O objetivo é "impedir a progressão dos danos, particularmente no atual contexto de condições meteorológicas adversas", diz o Instituto.

Esta intervenção de caráter urgente é feita ao abrigo das medidas excecionais da Resolução do Conselho de Ministros n.º 15-B/2026, de 29 de janeiro, em resposta aos efeitos da tempestade Kristin.

Capela de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria.
Governo estima 20 milhões de euros para recuperar 50 monumentos afetados pela tempestade
