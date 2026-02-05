Meia centena de museus e monumentos danificados em 20 concelhos do país. Rede de teatros também afetada

Danos nas coberturas, em pavimentos e instalações elétricas, inundações e derrocadas são as consequências mais recorrentes da tempestade Kristin em monumentos e museus de perto de 20 concelhos do país, revelou ontem, 4 de fevereiro, à agência Lusa fonte do Ministério da Cultura.A "destruição total" da Charolinha da Mata dos Sete Montes, junto ao Convento de Cristo, em Tomar, e de complexos arqueológicos do Forte Novo, em Loulé, estão entre os casos mais severos dos 45 sinalizados em museus, monumentos, sítios ou igrejas nos concelhos de Aveiro, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Estremoz, Figueira da Foz, Leiria, Lisboa, Loulé, Montalvão, Nisa, Penela, Pombal, Santa Comba Dão, Tomar, Torres Novas, Ansião, Alvaiázere e Ferreira do Zêzere.Os dados estão incluídos no balanço do impacto do temporal que afetou o país, realizado pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, com base em relatórios provisórios do Património Cultural – Instituto Público (PC-IP) e da empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP), que mantêm equipas no terreno para manterem atualizado o levantamento de danos provocados pela tempestade e pela precipitação que desde então se seguiu. .Governo estima 20 milhões de euros para recuperar 50 monumentos afetados pela tempestade. As obras de recuperação deverão exigir um investimento de cerca de 20 milhões de euros, segundo a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, em declarações feitas na terça-feira, durante uma visita a zonas afetadas da Região Centro.De acordo com o relatório da MMP sobre o impacto da tempestade Kristin, monumentos como o Mosteiro da Batalha e o Mosteiro de Alcobaça, ambos Património Mundial da Humanidade, vão necessitar de obras de recuperação de coberturas, reparação e restauro de cantarias danificadas, verificação de instalações elétricas e inclusão de gerador de emergência, corte e remoção de árvores e limpeza geral.Em Alcobaça é também necessário o restauro de um vitral. O mesmo acontece com o Convento de Cristo, em Tomar – outro monumento classificado como Património Mundial –, que terá de ser alvo da reparação e restauro de pináculos e gárgulas, assim de coberturas com substituição de telhas e verificação de rufos.Com a mesma classificação patrimonial, o Palácio Nacional de Mafra necessita da reparação de coberturas, substituição de vãos cujas madeiras não resistiram ao mau tempo, reparação de redes de tubagens pluviais e de descarga e dos pavimentos em madeira.O Museu Nacional de Conímbriga apresenta uma das mais extensas listas de intervenções necessárias, entre a remoção do telhado de fibrocimento (amianto), quebrado pela queda de uma árvore, a demolição da infraestrutura da Oficina de Mosaicos (cujo conteúdo será removido e preservado em tenda industrial) e sua construção; a reparação da cobertura da Casa dos Repuxos, de contentores de ruínas e o restauro de coberturas de zonas escavadas que ficaram inundadas, além da reparação de exteriores, do piso de estacionamento e do corte de árvores.O Museu Nacional Machado Castro, em Coimbra, necessita de revisão e fixação mecânica de todas as chapas da forra do imóvel, substituição de vidros partidos de claraboias, a par da reparação de coberturas. O Museu de Cerâmica - Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, também precisa de coberturas, do abate, corte e limpeza de árvores caídas e do seu transporte.Quanto ao relatório provisório de danos da tempestade Kristin, realizado pelo Património Cultural, inclui, em Coimbra, a Sé Nova, com danos nas coberturas, a Sé Velha, no lanternim e nas coberturas, assim como a Igreja de São Bartolomeu, a Igreja de Santa Justa, o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, o Jardim Botânico e o Museu da Ciência, da Universidade, além do Colégio das Artes, que apresenta “inundações profundas”.Em Pombal, a Igreja Nova de Vermoil sofreu “danos severos”, a Igreja Velha de Vermoil, “danos críticos”, a sede da Sociedade Filarmónica Vermoilense, “danos graves”, e também ficaram danificadas as igrejas da Guia e de Santo Amaro.Em Tomar, a Charolinha da Mata dos Sete Montes exige reconstrução total. Na terça-feira, a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, revelou que partes do monumento caíram à água sendo necessária a drenagem para recuperação das peças, estimando-se um ano de obras e um investimento de pelo menos 750 mil euros. No concelho foram ainda afetadas as igrejas de Além da Ribeira, Alviobeira e de Casais.O Forte Novo, em Loulé, teve destruição de complexos arqueológicos, enquanto a Igreja Paroquial de Óvoa, em Santa Comba Dão, sofreu “danos estruturais severos”, indica ainda o relatório provisório do Património Cultural.Entre o património afetado encontram-se ainda a Igreja da Misericórdia de Aveiro, a Igreja Paroquial do Sebal Grande e as vilas romanas do Rabaçal e de São Simão, em Condeixa-a-Nova; as Muralhas do Castelo de Estremoz, onde se verificou a derrocada de pano de muralha; o Castelo de São Jorge, em Lisboa, pela queda de árvores; a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios de Montalvão, a Igreja de Nossa Senhora da Graça de Nisa, o Convento de Santo António e a Igreja de São Miguel, em Penela, assim como a Igreja Matriz de Assentiz, em Torres Novas. Ficaram também danificadas igrejas de Ansião, Alvaiázere e Ferreira do Zêzere.Na Figueira da Foz, estão sinalizados o Paço de Maiorca, a Casa do Paço, a Igreja Paroquial de Brenha, o Mosteiro de Seiça e a Capela da Leirosa, na Marinha das Ondas.Em Leiria, além do Castelo, onde houve derrocada de panos e destruição de elementos pétreos, estão também sinalizados o Solar dos Viscondes e as igrejas de Azoia, Barosa, São Francisco, de Pousos e do Santuário de Nossa Senhora da Encarnação.Em termos de acesso público, na esfera da MMP, devido aos efeitos do mau tempo, continuam encerrados o Mosteiro da Batalha, o Convento de Cristo e o Museu de Conímbriga, além do Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, porque se situa dentro do Parque D. Carlos I, que a autarquia encerrou ao público.No âmbito do Património Cultural, todos os equipamentos afetos estão abertos, à exceção do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha que já se encontrava encerrado por causa das obras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), indicou fonte oficial.Teatros e cineteatros foram afetadosPelo menos 12 equipamentos da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), em particular da região centro, foram afetados pelo mau tempo da última semana, segundo o Ministério da Cultura.Num balanço sobre o impacto do temporal nos espaços culturais da RTCP, o Ministério da Cultura dá conta de danos e programação suspensa no Teatro José Lúcio da Silva e no Teatro Miguel Franco, ambos em Leiria, e no Teatro Stephens, na Marinha Grande, também naquele distrito.Nos teatros de Leiria, foram identificadas infiltrações e danos estruturais em vidros, ar condicionado, enquanto no teatro da Marinha Grande há vidros partidos, infiltrações e “parte da cobertura da caixa de palco está inutilizada”.Ainda na região centro, há informações de entrada de água e infiltrações no Teatro Académico Gil Vicente (Coimbra), assim como no Teatro Cine de Gouveia (Guarda), em funcionamento, que apresenta infiltrações na entrada e no palco, com "Serviços Municipais a tomar as devidas diligências".No Cine-Teatro de Estarreja (Aveiro), registaram-se danos no gerador e também em espaços como palco, corredores e cobertura.Na região norte, o Centro Cultural de Paredes de Coura (Viana do Castelo) está a funcionar, embora tenha “infiltrações e questões estruturais”.Na península de Setúbal, o Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), tem infiltrações e também se registam “questões estruturais”, mas o equipamento está em funcionamento. O Teatro Luísa Todi não tem energia elétrica e pondera-se o cancelamento de atividades.No Alentejo, o Teatro Garcia de Resende (Évora) teve telhas levantadas e “infiltrações no subpalco” e no Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre ocorreram “infiltrações estruturais”.Há ainda os casos da Casa da Cultura de Ílhavo (Aveiro), onde foram afetados os painéis de comunicação, e do Teatro Lethes (Faro) que integra a RTCP e que, não tendo sido afetado por este temporal, está encerrado desde novembro por infiltrações no palco.A RTCP foi criada em 2019 para combater assimetrias regionais no acesso à cultura e conta atualmente com 103 equipamentos culturais.