Gilles Lellouche compõe a figura de Jean Moulin.
Gilles Lellouche compõe a figura de Jean Moulin.
Cultura

Cannes evoca a Resistência Francesa

Graças a 'Moulin', do húngaro László Nemes, reencontramos uma personagem central na resistência à ocupação da França pelos nazis. Entretanto, a atriz Adèle Exarchopoulos brilha no filme 'Garance'.
João Lopes
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