Os rostos e os gestos da guerra.
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Cultura

'Campo de Batalha'. Uma tragédia moral em cenário de guerra 

Com o filme Campo de Batalha, tendo um hospital como cenário principal, o realizador italiano Gianni Amelio propõe um retrato tão trágico quanto invulgar dos bastidores da Primeira Guerra Mundial. 
João Lopes
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