Calema. "As variantes da língua portuguesa enriquecem a lusofonia"

Pela primeira vez, os Calema estarão no palco do Rock in Rio, no Palco Mundo, o maior e mais prestigiado. A dupla de irmãos nascida em São Tomé e Príncipe defende a língua portuguesa, incluindo todas as suas vertentes e dialetos. Em entrevista ao Diário de Notícias no lançamento do festival, os artistas afirmam que “as variantes da língua portuguesa enriquecem a lusofonia”.Para Fradique Mendes Ferreira, é essencial valorizar os crioulos — no plural. “Nós viemos de São Tomé e Príncipe, um país onde existem três crioulos diferentes. Através desses crioulos transmitimos às novas gerações a história dos nossos bisavós, tudo aquilo que eles contavam, as sensações que partilhavam — e carregamos isso no nosso DNA também”, explica.O artista considera fundamental manter essa ligação. “Achamos importante mantermos essa ligação ao português, mas sem perdermos aquilo que trazemos em termos culturais. A lusofonia é o que é graças a essa característica única que vem da cultura”, avalia Fradique.António Mendes Ferreira concorda. “Se olharmos bem para a lusofonia, a língua portuguesa é o que nos une. E é superimportante haver festivais que enaltecem a língua portuguesa. Isto deixa-nos ainda mais orgulhosos por poder representar e levar pelo mundo fora aquilo que nos identifica”, complementa António.A dupla está prestes a concretizar uma digressão ao Brasil, país onde esteve pela primeira vez no início deste ano. “Foi um momento muito especial. Sentimos, quando o avião estava quase a aterrar, que uma parte de nós pertencia também lá. Essa junção toda — aliás, a nossa descendência também, de certeza absoluta, tem o Brasil a correr nas nossas veias. É por isso que a lusofonia é tão bonita, essa mistura magnífica”, celebra Fradique.O irmão festeja igualmente os concertos marcados noutras partes do mundo. “A nossa agenda tem crescido bastante. Temos uma digressão por salas em França, Inglaterra, Luxemburgo, Suíça, Estados Unidos e Canadá”, conta. E também em África, com espetáculos confirmados em Moçambique, Angola e Cabo Verde. “É um bocado por todo o mundo”, comemoram.Sobre a atuação no Rock in Rio, destacam que será a realização de um sonho. “É um sonho de infância tornado realidade. Aliás, se há 15 anos nos dissessem que estaríamos no Palco Mundo do Rock in Rio, não acreditaríamos — mas o nosso sonho sempre foi grande”, conta Fradique. “A partir do momento em que o público acreditou em nós e nós trabalhámos de forma consistente, tudo se alinhou para chegarmos ao palco do Rock in Rio”, acrescenta o cantor.Para António, essa consistência é o que faz a diferença, além de nunca deixar de sonhar. “O Rock in Rio é uma conquista não só nossa, mas de todos os que têm um sonho e querem viver dele. Acreditámos desde o início — tínhamos apenas o sonho e a música. E isso fez-nos chegar até aqui, com muita persistência, trabalho, organização e disciplina. Isso é muito importante”, sublinha o artista.A atuação da dupla está marcada para a primeira noite do festival, a 20 de junho. Nessa mesma noite, sobem também ao Palco Mundo a norte-americana Katy Perry e o brasileiro Pedro Sampaio. No Palco Super Bock, haverá mais música em língua portuguesa, com os Napa.amanda.lima@dn.pt.Roberta Medina promete anunciar "até ao final do ano" os cabeças de cartaz de todos os dias de Rock in Rio.Rock in Rio 2026 está lançado. Katy Perry, Calema e NAPA confirmados