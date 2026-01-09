Bárbara Bandeira usa vestido feito de joias no valor de 90 mil euros

Pesa sete quilos, reúne algumas das formas mais emblemáticas da joalharia portuguesa e está avaliado em cerca de 90 mil euros. Assim é o vestido que Bárbara Bandeira usa no videoclipe do tema Marcha, que a cantora lançou esta sexta-feira, 9 de janeiro. Trata-se de uma peça desenvolvida pela Portugal Jewels.Construído manualmente por André Rodarts, o vestido foi idealizado pela própria Bárbara Bandeira e por Raquel Guerreiro de forma a adaptar-se ao corpo da artista e ao contexto performativo do videoclipe. A peça inclui Corações de Viana, Brincos à Rainha, Brincos Galegos, Filigranas e Caramuhs entre outros elementos tradicionais, executados usando técnicas transmitidas ao longo de gerações. “No videoclipe de Marcha o vestido surge integrado num imaginário visual profundamente ligado à cultura popular portuguesa, evocando referências como as marchas, as mordomas e os cabeçudos, elementos característicos das Festas da Senhora d’Agonia, em Viana do Castelo”, diz um comunicado da marca.. “A joalharia tradicional portuguesa tem escala, linguagem e relevância cultural. Este projeto mostra que pode existir fora do museu e dentro da criação contemporânea”, comenta Joana Bastos Gomes, fundadora da Portugal Jewels nessa mesma nota, em que se assinala que esta criação posiciona a marca num território raramente explorado pela joalharia tradicional portuguesa, aproximando-a de práticas associadas à alta-costura internacional. “Ao integrar joalharia tradicional num projeto musical e visual de grande alcance, a marca reforça o seu papel como agente ativo da cultura portuguesa contemporânea”, lê-se.. O single Marca é o primeiro avanço de Lusa: Ato II, projeto que se segue a Lusa: Ato I e com o qual “quer honrar o passado sem ficar refém do mesmo”, segundo um outro comunicado da Warner Music Portugal. “Inspirado na Procissão ao Mar, em Viana do Castelo, o tema transforma um imaginário profundamente português num pop contemporâneo, com uma narrativa de transformação onde a tradição não é nostalgia, mas sim uma libertação”, explica.