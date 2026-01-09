Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bárbara Bandeira usa vestido feito de joias no valor de 90 mil euros
Cultura

Bárbara Bandeira usa vestido feito de joias no valor de 90 mil euros

Peça desenvolvida pela Portugal Jewels reúne algumas das formas mais emblemáticas da joalharia portuguesa.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Pesa sete quilos, reúne algumas das formas mais emblemáticas da joalharia portuguesa e está avaliado em cerca de 90 mil euros. Assim é o vestido que Bárbara Bandeira usa no videoclipe do tema Marcha, que a cantora lançou esta sexta-feira, 9 de janeiro. Trata-se de uma peça desenvolvida pela Portugal Jewels.

Construído manualmente por André Rodarts, o vestido foi idealizado pela própria Bárbara Bandeira e por Raquel Guerreiro de forma a adaptar-se ao corpo da artista e ao contexto performativo do videoclipe. A peça inclui Corações de Viana, Brincos à Rainha, Brincos Galegos, Filigranas e Caramuhs entre outros elementos tradicionais, executados usando técnicas transmitidas ao longo de gerações. “No videoclipe de Marcha o vestido surge integrado num imaginário visual profundamente ligado à cultura popular portuguesa, evocando referências como as marchas, as mordomas e os cabeçudos, elementos característicos das Festas da Senhora d’Agonia, em Viana do Castelo”, diz um comunicado da marca.

“A joalharia tradicional portuguesa tem escala, linguagem e relevância cultural. Este projeto mostra que pode existir fora do museu e dentro da criação contemporânea”, comenta Joana Bastos Gomes, fundadora da Portugal Jewels nessa mesma nota, em que se assinala que esta criação posiciona a marca num território raramente explorado pela joalharia tradicional portuguesa, aproximando-a de práticas associadas à alta-costura internacional. “Ao integrar joalharia tradicional num projeto musical e visual de grande alcance, a marca reforça o seu papel como agente ativo da cultura portuguesa contemporânea”, lê-se.

O single Marca é o primeiro avanço de Lusa: Ato II, projeto que se segue a Lusa: Ato I e com o qual “quer honrar o passado sem ficar refém do mesmo”, segundo um outro comunicado da Warner Music Portugal. “Inspirado na Procissão ao Mar, em Viana do Castelo, o tema transforma um imaginário profundamente português num pop contemporâneo, com uma narrativa de transformação onde a tradição não é nostalgia, mas sim uma libertação”, explica.

