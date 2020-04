Branko faz anos e convida-nos a todos para a festa

Branko festeja o aniversário no Instagram

O DJ Branko tinha um concerto marcado (e praticamente esgotado) para o dia 2 de abril no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. O concerto foi adiado mas, depois do sucesso do festival Eu Fico em Casa, Branko decidiu fazer a sua atuação a partir de casa, em streaming, no Instagram. Até porque se trata do aniversário do músico e, apesar da quarentena, os 40 anos anos devem ser celebrados da melhor forma, ou seja, com muita música. A festa vai ser esta quinta-feira a partir das 22.30.

Jimmy Fallon continua a fazer "The Tonight Show"

O apresentador e humorista norte-americano Jimmy Fallon está em casa com a mulher e as duas filhas e tem feito umas emissões especiais do Tonight Show (na NBC), com a participação de toda a família. Jimmy continua a fazer o seu monólogo inicial e a comentar as notícias da semana e depois fala em videochamada com um convidado - por lá já passaram por exemplo os atores Alec Baldwin, Jennifer Garner e Tina Fey e os músicos J Balvin e John Legend, entre outros. E também há momentos musicais. Aqui, Jimmy Fallon e a banda residente do programa, The Roots, interpretam Stuck in the Middle with You, dos Stealers Wheel:

Livraria Lello oferece livros ao postigo

Anuncia-se como primeiro "drive thru" literário do mundo. Depois de a ministra da Cultura, Graça Fonseca, ter dito, na semana passada, que os livros são bens de primeira necessidade e que as livrarias se poderiam manter abertas desde que vendessem ao postigo, a Livraria Lello, no Porto, decidiu explorar esta hipótese e ser "a primeira livraria a abrir, senão as portas, um fisicamente pequeno, mas simbolicamente gigante postigo para a cidade". "Entendemos que os livros têm sempre um papel fundamental na vida das populações, ainda mais assumem um papel insubstituível neste período difícil em que vivemos", explica a Livraria Lello num comunicado.

O postigo estará aberto a partir desta segunda-feira, durante duas horas, das 10.00 ao meio-dia. E, porque os tempos são de crise, a livraria que tem as mais famosas escadas da cidade do Porto vai começar não por vender mas por oferecer alguns títulos da sua "The Collection", como por exemplo O Principezinho de Saint-Exupéry, As Aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, A Mensagem de Fernando Pessoa ou Moby Dick de Herman Melville. A lista está disponível no site da livraria. Para poder receber esta oferta os leitores devem inscrever-se até às 18.00 do dia anterior através do email. "No dia do levantamento, o leitor terá apenas que parar o carro em frente à Livraria Lello e a entrega será feita por um colaborador diretamente através da janela", cumprindo todas as regras de segurança.

