Belga Serge Rangoni sucede a Aida Tavares na direção das Artes Performativas do CCB

Serge Rangoni é o vencedor do concurso internacional lançado pelo Centro Cultural de Belém (CCB) para escolher uma nova direção para as Artes Performativas, na sequência da saída de Aida Tavares, que deixou o lugar no final de junho, por decisão do conselho de administração liderado por Nuno Vassallo e Silva.O belga é atualmente diretor-geral e artístico do Teatro de Liège e inicia funções no dia 2 de fevereiro de 2026 para um mandato de quatro anos. Foi o escolhido para o lugar de entre 16 candidaturas admitidas a concurso, incluindo a da anterior diretora das Artes Performativas. "A decisão, tomada por unanimidade pelo Conselho de Administração do CCB, reconhece a qualidade e a visão estratégica apresentadas na candidatura de Rangoni, bem como a sua vasta experiência enquanto diretor artístico e gestor cultural, adquirida tanto no Teatro de Liège como no Museu de Arte Contemporânea do Grand-Hornu, em Mons", informa o CCB e comunicado.A administração liderada por Nuno Vassallo e Silva considera que a proposta programática de Serge Rangoni destacou-se dos outros candidatos pela "consistência e ambição" e revelou "particular atenção à singularidade dos espaços e da arquitetura do CCB". O programador belga propõe um equilíbrio entre "grandes nomes" das artes performativas, a "valorização da criação nacional" e "descoberta de estéticas emergentes", com coproduções e intercâmbios. Citado em comunicado, Serge Rangoni considera que o CCB “representa a oportunidade de pôr em prática uma visão que assenta na exigência artística, na abertura europeia e no enraizamento territorial, com o objetivo de promover o diálogo entre a criação lusófona e os olhares internacionais". Adicionalmente, diz que "o projeto do CCB alimenta‑se diretamente do trabalho exigente e inspirador nas artes performativas e nas artes visuais. Pretendo aprofundar essas sinergias para construir temporadas em que estas áreas artísticas se interliguem e se reforcem mutuamente”.Serge Rangoni foi vice-secretário do Ministro da Cultura belga (1997–1999) e presidente da European Theatre Convention (ETC) entre 2017 e 2023. "Sob a sua direção, o Teatro de Liège assumiu também a coordenação da Prospero New, uma rede europeia que reúne teatros, festivais e instituições culturais dedicadas à coprodução e circulação internacional de artistas e obras — plataforma da qual o CCB é membro fundador", sublinha ainda o CCB. O Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, liderado por Margarida Balseiro Lopes, sublinha que Serge Rangoni apresentou "um programa ambicioso e abrangente", e assume "o desafio de manter a relevância e centralidade do CCB no panorama nacional, reforçando ao mesmo tempo a sua projeção internacional"..CCB apresenta nova temporada. Programação das artes performativas tem assinatura de Aida Tavares.Frida Orupabo e Neïl Beloufa. Programação do MAC/CCB para 2026 inclui artistas que usam "linguagem dos jovens"