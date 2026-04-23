Bebe Rexha e CeeLo Green reforçam cartaz do Rock in Rio Lisboa 2026

A contagem decrescente para a 11.ª edição do Rock in Rio Lisboa acelerou esta quinta-feira com o anúncio de mais nomes de peso para a Cidade do Rock, em junho. A estrela pop Bebe Rexha, o multifacetado CeeLo Green e os históricos portugueses Jafumega são as mais recentes confirmações para o evento que se realiza nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.Bebe Rexha, uma das maiores hitmakers da atualidade, fará a sua estreia absoluta em palcos nacionais a 20 de junho, assumindo o papel de headliner do novo Palco Super Bock. A artista traz a Lisboa o seu mais recente projeto, Dirty Blonde, numa atuação que se espera carregada de energia e atitude.A 28 de junho, o festival recebe CeeLo Green. O vencedor de vários Grammy regressa a Portugal 13 anos depois da sua última visita para atuar no Palco Super Bock, reforçando o alinhamento daquele que é já considerado o dia mais "urbano" da história do festival em Portugal.A representação nacional ganha também novo fôlego com a confirmação dos Jafumega. A icónica banda de rock portuguesa abrirá o Palco Music Valley a 27 de junho, celebrando mais de 45 anos de uma carreira que marcou gerações.O Parque Tejo Lisboa volta a ser o recinto de eleição, mas com novidades estruturais. A Cidade do Rock verá a sua área aumentada em mais 25.000m², permitindo uma mobilidade reforçada e a introdução de novas atrações. Entre os destaques para 2026 encontram-se o espetáculo aéreo "The Flight", que promete "transformar o céu de Lisboa no maior palco de sempre", a nova Market Square e uma parceria estratégica com a Liga Portugal, unindo a música ao universo do futebol.Além da vertente lúdica, o Rock in Rio reafirma a sua pegada social e económica. Citando dados da Nova SBE, a organização sublinha, em comunicado, que a última edição gerou um impacto de 120 milhões de euros para a economia nacional.Mantendo o lema "Por um Mundo Melhor", o festival continua a investir em projetos de sustentabilidade, como a instalação de painéis fotovoltaicos em escolas e iniciativas de reflorestação em áreas ardidas, consolidando o seu papel como um evento de referência na responsabilidade socioambiental.