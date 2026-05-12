Bandidos do Cante eliminados na primeira semifinal do Festival da Eurovisão
FOTO: EPA/HANNIBAL HANSCHKE
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Bandidos do Cante eliminados na primeira semifinal do Festival da Eurovisão

'Rosa', dos Bandidos do Cante, foi a canção que representou Portugal. Na primeira semifinal do concurso foram escolhidos 10 dos 15 países em competição.
David PereiraLusa
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Portugal falhou esta terça-feira, 12 de maio, a passagem à final do 70.º Festival Eurovisão da Canção, a decorrer na Áustria, algo que aconteceu pela 6.ª vez desde que o concurso passou a incluir semifinais.

Rosa, dos Bandidos do Cante, foi a canção que representou Portugal.

Na primeira semifinal do concurso foram escolhidos 10 dos 15 países em competição.

A realização de duas semifinais, para apurar os países em competição na final, aconteceu pela primeira vez em 2008 e, desde então, Portugal tinha falhado cinco vezes a passagem: em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019.

Interrompeu-se assim a série de apuramentos consecutivos das canções nacionais, depois de NAPA, Black Mamba, Maro, Mimicat e Iolanda. A última ocasião em que Portugal havia falhado o apuramento tinha sido com Conan Osíris, em 2019.

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