Bandidos do Cante eliminados na primeira semifinal do Festival da Eurovisão

Portugal falhou esta terça-feira, 12 de maio, a passagem à final do 70.º Festival Eurovisão da Canção, a decorrer na Áustria, algo que aconteceu pela 6.ª vez desde que o concurso passou a incluir semifinais.Rosa, dos Bandidos do Cante, foi a canção que representou Portugal.Na primeira semifinal do concurso foram escolhidos 10 dos 15 países em competição.A realização de duas semifinais, para apurar os países em competição na final, aconteceu pela primeira vez em 2008 e, desde então, Portugal tinha falhado cinco vezes a passagem: em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019.Interrompeu-se assim a série de apuramentos consecutivos das canções nacionais, depois de NAPA, Black Mamba, Maro, Mimicat e Iolanda. A última ocasião em que Portugal havia falhado o apuramento tinha sido com Conan Osíris, em 2019.