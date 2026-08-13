Os balões são também uma filosofia de vida.
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Cultura

'Balomania'. A sociedade secreta dos balões

Os “baloeiros” de São Paulo dedicam-se à fabricação, lançamento e resgate de balões. A sua arte sofisticada é o tema de 'Balomania' (TVCine), um documentário da dinamarquesa Sissel Morell Dargis.
João Lopes
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