'Balomania'. A sociedade secreta dos balões

Em 1993, quando se estreou o primeiro Parque Jurássico, de Steven Spielberg, um crítico americano formulou uma curiosa observação sobre o impacto dos dinossauros digitais. Assim, não se tratava tanto de ir ao cinema para confirmarmos aquilo que já conhecemos, antes para vermos aquilo que nunca vimos... Quer isto dizer que há filmes cujo poder encantatório resulta da capacidade de revelar universos que a maioria dos espectadores desconhecerá em absoluto. Disponível nos canais TVCine, o documentário Balomania, de Sissel Morell Dargis, é um desses filmes, dando-nos a conhecer os maravilhosos balões de ar quente (sem pessoas) cujo fabrico, lançamento e resgate definem uma verdadeira sociedade secreta que existe no Brasil, em particular na região de São Paulo. Porquê secreta?... Em boa verdade, a primeira pergunta que se justifica será ligeiramente diferente: porque é que se trata de uma sociedade? A palavra deverá ser entendida no sentido mais primitivo, e também mais genuíno, bem diferente do infantilismo das redes “sociais” em que nos obrigam a viver. Isto porque os balões que aqui descobrimos definem um singular sentimento de união e celebração. A sua origem está ligada a festas católicas, talvez de raiz portuguesa; a partir da década de 1950, com o seu enraizamento nas favelas de São Paulo e Rio de Janeiro, deram origem a um verdadeiro culto (social, justamente) de exaltação desses objetos, alguns de dimensões espectaculares, que cruzam serenamente os céus, por vezes percorrendo mais de uma centena de quilómetros. Porquê, então, o secretismo? Porque a arte dos “baloeiros”, por vezes classificada como a “mafia dos balões”, foi considerada ilegal, sendo por isso perseguida pela polícia. .A descoberta deste verdadeiro culto transfigurou toda a existência da realizadora de Balomania. Como Sissel Morell Dargis explica, chegou ao Brasil com 19 anos de idade, vinda do seu país, a Dinamarca. A sua atividade como autora de graffiti deu origem a sucessivos contactos com “baloeiros”, construindo laços de confiança que lhe foram dando acesso às “turmas” que fabricam os balões e aos seus complexos lançamentos — foi uma maneira de ir compreendendo uma arte de infinitos detalhes que, ao celebrar determinadas formas de beleza, corresponde também a uma filosofia de vida. Sissel Morell Dargis é a narradora e a operadora de câmara do filme, assumindo até às últimas consequências o envolvimento específico de um documentário na primeira pessoa. Balomania distingue-se, por isso, pela agitação de um olhar que está, de facto, a descobrir o mundo que regista, ao mesmo tempo partilhando um processo, de uma só vez material e espiritual, de reinvenção da sua identidade. .Balomania já tinha sido exibido entre nós, numa sessão da edição de 2024 do Doclisboa. A energia da sua visão, e também a beleza das suas imagens — incluindo a subida de alguns gigantescos balões, com imagens de Sylvester Stallone ou Luciano Pavarotti — justificavam a exibição numa sala, com um grande ecrã. Seja como for, saúde-se a possibilidade de, nos nossos ecrãs caseiros, descobrirmos uma tão tocante experiência cinematográfica.