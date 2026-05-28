A guerra vista de forma pouco habitual.
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Cultura

'As Provadoras de Hitler'. A gastronomia como tema de guerra

Com a estreia de 'As Provadoras de Hitler', uma coproduçao europeia com assinatura do cineasta italiano Silvio Soldini, descobrimos um episódio muito particular da Segunda Guerra Mundial.
João Lopes
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