Karen Black em Intriga em Família: a máquina do "suspense".
Karen Black em Intriga em Família: a máquina do "suspense".
Cultura

As últimas memórias de Alfred Hitchcock 

O derradeiro filme de Alfred Hitchcock, 'Intriga em Família', chegou às salas de cinema há 50 anos. As suas características, incluindo um desconcertante humor, mostram como o “mestre do suspense” foi, até final, um verdadeiro experimentador. 
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