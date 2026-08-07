Tchékhov retratado por Osip Braz, em 1898.
Tchékhov retratado por Osip Braz, em 1898.
Cultura

As histórias sem fim de Tchékhov 

A escrita de Anton Tchékhov surgiu numa Rússia marcada pela utopia de uma “vida nova”. Jacques Rancière analisa essa escrita num ensaio com um título esclarecedor: Ao Longe, a Liberdade. 
João Lopes
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