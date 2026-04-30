'As Correntes'. A água é feita de imagens e sons
Cultura

'As Correntes'. A água é feita de imagens e sons

Com As Correntes, a realizadora Milagros Mumenthaler consegue uma proeza fascinante: um retrato de mulher que, contra os lugares-comuns do nosso tempo, arrisca numa subtil análise psicológica.
João Lopes
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