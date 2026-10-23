Arthur Harari, um cineasta entre tradição e modernidade

O filme francês A Desconhecida, com Léa Seydoux e Niels Schneider, dirigido por Arthur Harari, foi um dos títulos mais originais, e também mais discutidos, no último Festival de Cannes. Centrado nas “trocas” de identidades (e, mais do que isso, de corpos) vividas pelas personagens centrais, baseia-se na BD Le Cas David Zimmerman, da autoria do próprio realizador e do seu irmão, Lucas Harari. Para Arthur Harari, o realismo pode desembocar no fantástico.

A Desconhecida é a história de um homem que se descobre no corpo de uma mulher. Como encara essa história: ficção científica ou, talvez, um drama psicológico?

Não é ficção científica, antes um filme fantástico que provém de uma tradição literária do século XIX, tradição que envolve a introdução de um elemento impossível no mundo real. Há uma dimensão psicológica, mas não é a questão central, antes decorre dessa dimensão fantástica.

Como foi o trabalho de adaptação da banda desenhada?

Foi um trabalho complexo. Era necessário que eu compreendesse o que importava mudar, acrescentar ou aquilo a que devia renunciar. A banda desenhada já tinha os elementos que estimulavam uma ideia de filme, mas fui questionando tudo, desde a idade da personagem até ao desenlace da história (que mudei por completo), passando pelas fotografias que ele faz nos subúrbios. Tentámos evitar o mais possível as explicações, as palavras para esclarecer os acontecimentos. As personagens não sabem o que está a acontecer, nem sequer conseguem falar sobre isso — o filme é muito mais silencioso do que a banda desenhada.

O espectador acompanha a “transformação” surreal de David Zimmerman, mas o filme conserva um certo realismo dos corpos, dos lugares... De onde veio essa opção?

O realismo é, de facto, o ponto de partida do projeto, depois marcado pelo tal elemento impossível que muda tudo, sendo invisível e não espetacular. Esse elemento introduz uma vertigem na realidade, mas o que filmamos é a realidade. Por isso, era preciso aproximarmo-nos o mais possível de um ritmo, uma sensação física, um registo quase documental das aparências — é também um filme sobre a diferença entre as aparências e a consciência.