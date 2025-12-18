Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os ars ad hoc existem desde 2018, mas é em 2025 que lançam o primeiro álbum.
Os ars ad hoc existem desde 2018, mas é em 2025 que lançam o primeiro álbum.Foto: Andre Delhaye
Cultura

ars ad hoc lançam primeiro disco que também é um “objeto único”

O ensemble de música de câmara sediado em Aveiro integra “linguagens musicais muito diferentes” e lança agora o primeiro álbum, homónimo, “que não pode ser apreciado nas plataformas digitais”.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Música
Cultura
Aveiro
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt