Charlize Theron no coração do espetáculo.
Charlize Theron no coração do espetáculo.
Cultura

'Apex'. Aventuras no pequeno ecrã da Netflix

No filme 'Apex', Charlize Theron vive uma aventura ambientada nas paisagens das Blue Mountains, na Austrália — nos nossos ecrãs caseiros, a sua dimensão espetacular fica, literalmente, diminuída.
João Lopes
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