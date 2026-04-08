António Pinto Ribeiro
António Pinto RibeiroFoto: D.R.
Cultura

António Pinto Ribeiro: “É muito mediana a produção artística em Portugal”

Professor, investigador e programador cultural lançou o livro 'O Poder da Cultura - Questões Permanentes', onde reflete sobre a Cultura nas suas várias dimensões.
Carla Alves Ribeiro
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