Ana Deus garante que 'Arca' é um disco que foi feito "para ser bem percebido".
Ana Deus garante que 'Arca' é um disco que foi feito "para ser bem percebido".Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Ana Deus analisa ‘Arca’ como o disco que mais idealizou dos Três Tristes Tigres

O DN conversou com Ana Deus, dos Três Tristes Tigres, antes do concerto que a banda deu na Culturgest, sob o argumento de mostrar o 'Arca', o mais recente disco da banda.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Cultura
Culturgest
edição impressa
Três Tristes Tigres

