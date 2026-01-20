Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ana Bacalhau lançou, no dia 14 de janeiro, o EP intitulado 'Lado AB', com músicas de Agir e Jorge Cruz.Foto: Reinaldo Rodrigues
Ana Bacalhau: “A voz da mulher é um instrumento poderoso e perigoso, por isso é que ela é proibida em muitos países”

Ao DN, a artista revela preocupações com o mundo e sonhos, como cantar com Bob Dylan. Esta quarta-feira, 21 de janeiro, no Maria Matos, revisita o passado e mostra o novo EP 'Lado AB'.
