Varda em As Praias de Agnès (2008).
Varda em As Praias de Agnès (2008).
Cultura

Agnès Varda. O cinema e a sua felicidade

A realizadora Agnès Varda é um dos grandes destaques do verão cinematográfico: começando por Lisboa e Porto, vai ser possível ver ou rever 35 filmes de um nome fundamental da Nova Vaga francesa.
João Lopes
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