Myriem Akheddiou: o valor dos grandes planos.
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Cultura

'Acreditamos em ti'. As emoções em grande plano

'Acreditamos em Ti', uma realização assinada pela dupla Charlotte Devillers/Arnaud Dufeys, aborda um caso de abuso sexual. É mais um brilhante exemplo da atual produção cinematográfica da Bélgica.
João Lopes
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