'Acreditamos em ti'. As emoções em grande plano

Eis um pequeno grande filme que nos chega da produção belga: Acreditamos em Ti, co-realizado por Charlotte Devillers & Arnaud Dufeys. É mais um título com chancela da Zero em Comportamento, empresa que tem vindo a afirmar-se como (mais) uma entidade a ter seriamente em conta na área da chamada distribuição independente. Em termos esquemáticos, Acreditamos em TI centra-se numa mulher de 40 anos, Alice (interpretada pela extraordinária Myriem Akheddiou), que acusa o marido de ter violado o seu próprio filho de 10 anos de idade. O casal tem também uma filha adolescente e todos vão ser ouvidos por uma juíza — os mais jovens numa audiência à parte; o casal numa sessão em que estão também os respectivos advogados e um especialista, nomeado pelo tribunal, em casos de abuso sexual. Tendo em conta que este género de situações é regularmente (e vergonhosamente) explorado por formatos cada vez mais frequentes de televisão, talvez seja importante dizer que a intensidade dramática de Acreditamos em Ti não provém de qualquer generalização simplista. Os contrastes emocionais que povoam todo o filme decorrem da precisão de um realismo que nasce do rigor de uma “mise en scène” que não abdica de prestar toda a atenção às singularidades de cada personagem (o elenco é, todo ele, brilhante), ao mesmo tempo recusando qualquer efeito banalmente “voyeurista”, ou de choque pelo choque. A direção do filme resulta da aliança de uma profissional de saúde (Devillers) que tem trabalhado com vítimas de abuso e um produtor/realizador (Dufeys) com experiência multifacetada no interior do cinema da Bélgica. Dito de outro modo: estamos perante um trabalho obviamente informado sobre a complexidade de conjunturas familiares e legais como aquela que é descrita, não vacilando perante nenhuma componente da natureza humana, da mais comovente à mais repelente. Acreditamos em Ti consegue mesmo sustentar uma proeza formal que nunca se torna uma facilidade formalista. Assim, em boa verdade, o essencial da ação (talvez cerca de uma hora de filme) acontece na referida sala em que a juíza escuta o casal e os advogados. Deparamos com um confronto de palavras, olhares e gestos em que sentimos e pressentimos a lógica labiríntica, neste caso inquietante, que pode marcar os laços mais íntimos. Em termos cinematográficos, a utilização do grande plano tem mesmo qualquer coisa de radical — trata-se de ir à raiz das coisas, expondo a perturbação que podem conter.