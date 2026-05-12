Lúcido, um projeto de Realidade Virtual.
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Cultura

A Realidade Virtual portuguesa passa por Cannes

Cannes integra pelo terceiro ano consecutivo a chamada Competição Imersiva, desta vez com uma produção da COLA Animation: Vier, artista multidisciplinar, e Bruno Caetano, produtor, falaram com o DN.
João Lopes
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