Cristian Mungiu e a sua Palma de Ouro: o cinema como pensamento político.
Cristian Mungiu e a sua Palma de Ouro: o cinema como pensamento político.CLEMENS BILAN
Cultura

A política foi a bandeira de Cannes

Concluído com a vitória de um filme brilhante - 'Fjord', de Cristian Mungiu - o 79.º Festival de Cannes revelou filmes genuinamente políticos. Capazes de nos ajudarem a pensar o nosso lugar no mundo.
João Lopes
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Festival de Cinema de Cannes
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