Um pequeno grande conto moral.
Um pequeno grande conto moral.
Cultura

A Pequena Amélie'. Amélie à procura da sua identidade

Baseado num livro de Amélie Nothomb, 'A Pequena Amélie' é um desenho animado franco-belga que, com assinalável sobriedade, sabe reinventar um tradicional conto moral - teve uma nomeação nos Óscares.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt