Isabelle Huppert, símbolo de poder.
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'A Mulher Mais Rica do Mundo'. O dinheiro contra o romantismo

Isabelle Huppert mostra o seu talento a interpretar 'A Mulher Mais Rica do Mundo', na companhia do impecável Laurent Lafitte.
João Lopes
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