Melancolia? A melancolia já não é o que era. Se consultarmos o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, vários significados permitem-nos perceber que a palavra possui uma história longa e multifacetada. Sentimo-nos atraídos pela definição que, apesar de tudo, persiste neste nosso tempo de muitas convulsões nada melancólicas: “Sentimento de vaga e doce tristeza que compraz e favorece o devaneio e a meditação”. O certo é que o primeiro daqueles significados remete-nos para um contexto bem diferente: “Mal derivado do excesso de bílis negra, que levava os indivíduos acometidos à lentidão, tristeza e prostração”. Anatomia da Melancolia, de Robert Burton, é um livro escrito nesse contexto, publicado em 1621, no Reino Unido.A melancolia segundo Burton aí está, como uma maravilhosa redescoberta. Reapareceu recentemente, com chancela da Quetzal, exibindo uma capa de deliciosa antiguidade (design de Rui Rodrigues), na coleção “A Biblioteca de Alexandria” (a primeira edição datava de 2014). Rezam as crónicas que o autor, nascido em Lindley, em 1577, falecido em Oxford, em 1640, não escrevia a partir de especulações abstratas — primeiro, porque experimentou sucessivos estados melancólicos; depois, porque passou a vida académica no seu gabinete da Universidade de Oxford, coabitando com os milhares de volumes da biblioteca da Christ Church.Estamos, assim, perante uma invulgar investigação de títulos e respectivos autores, de tal modo Burton vai elaborando uma avalanche de referências e citações — tema e variações vão gerando um eloquente inventário de teses e conhecimentos. Logo a abrir, deparamos com este aviso: "Sobre a matéria da melancolia há uma grande divergência de opiniões entre Avicena e Galeno, como se pode ler nas Contradições de Cardano, nas Controvérsias de Valésio, em Montano, Próspero Calano, Capivaccio, Bright e Ficino, que escreveram tratados completos ou abordaram amplamente o assunto nos seus vários ensaios” — aliás, convém recordar que, com as suas 170 páginas, o volume agora reeditado é uma seleção das cerca de 1500 páginas do original, da responsabilidade do tradutor, Salvato Teles de Menezes..Ficamos a saber que há três tipos de melancolia. Uma que provém do “mal do cérebro”, recebe a designação natural de “melancolia da cabeça” e uma outra que “por simpatia de todo o corpo” se exprime através de um temperamento todo ele melancólico. Por certo mais complexa, ou menos óbvia nas suas manifestações, será a “melancolia hipocondríaca ou flatulenta” que surge, por exemplo, dos intestinos, do fígado ou do baço. Sem esquecer a “melancolia amorosa” e a “licantropia” (quando alguém se julga transformado em lobo), “habitualmente incluídas na melancolia da cabeça”.Burton trata todos esses sobressaltos, não apenas através de exaustiva informação colhida em trabalhos de índole científica, mas também advertindo para as suas ambivalências. O seu é mesmo um método político de lidar com as paisagens melancólicas: “(...) acerca das nossas espécies de melancolia, concluo como muitos políticos fazem sobre as suas formas puras de repúblicas, monarquias, aristocracias e democracias, que são muito famosas na teoria, mas que na prática são temperadas e se misturam com frequência.” Até porque, ponto a considerar, “alguns médicos sustentaram que a melancolia vem do diabo”..Podemos cometer o pecado da soberba (tecnológica) e descartar a herança de Burton como superficial e irrelevante. Seria ignorar a sua dimensão poética e também esquecer o contexto da sua escrita, aliás precedida pela lendária gravura de 1514, do alemão Albrecht Dürer, intitulada, justamente, Melancolia (ainda que não haja nenhum registo da sua eventual influência nos escritos de Burton). O seu ponto de fuga é o desejo de felicidade — “Infelizes, tende esperança. Felizes, tende cautela” — e ecoa nos trabalhos de herdeiros tão variados como aqueles que são citados na contracapa desta nova edição. A saber: Jorge Luis Borges, Laurence Sterne, Samuel Johnson, Keats, Beckett, Virginia Woolf ou Nick Cave