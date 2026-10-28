Melancolia (1514), pormenor da gravura do alemão Albrecht Dürer.

Cultura

A melancolia já não é o que era

Robert Burton estudou, na Universidade de Oxford, as atribulações melancólicas. Foi no século XVII, mas a sua herança continua bem viva, como o prova a reedição do clássico 'Anatomia da Melancolia'.