Melancolia (1514), pormenor da gravura do alemão Albrecht Dürer.
Melancolia (1514), pormenor da gravura do alemão Albrecht Dürer.
Cultura

A melancolia já não é o que era

Robert Burton estudou, na Universidade de Oxford, as atribulações melancólicas. Foi no século XVII, mas a sua herança continua bem viva, como o prova a reedição do clássico 'Anatomia da Melancolia'.
João Lopes
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