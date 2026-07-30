"Quem sou eu?" — dias difíceis para o Homem-Aranha.
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Cultura

A crise filosófica do Homem-Aranha

Tom Holland está de volta como Homem-Aranha. 'Spider Man: Um Novo Dia' é um filme que tenta emprestar alguma densidade dramática ao protagonista, mas a retórica dos super-heróis volta a triunfar.
João Lopes
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