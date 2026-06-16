Lídia Fernandes no Teatro Romano de Lisboa
Lídia Fernandes no Teatro Romano de LisboaPaulo Spranger
Cultura

“A arqueologia devia estar mais presente, pois é a nossa identidade”

A propósito da primeira Mostra de Cinema Arqueológico, que se inicia dia 18 no São Jorge, o DN conversou com a arqueóloga Lídia Fernandes, coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano.
Leonídio Paulo Ferreira
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