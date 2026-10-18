Ruy de Carvalho: "A minha casa é o palco"

Antes de a peça começar, o público pode fazer perguntas a Ruy de Carvalho, que responde em palco. É assim que, há quase quatro anos, "Ruy, a História Devida" transforma a biografia do ator numa conversa com a plateia. O espetáculo estreou-se em janeiro de 2023, no Auditório do Taguspark, e sai de cena no final deste mês. Este domingo, Ruy volta a subir ao palco. A 3 de dezembro, regressa com a "A Ratoeira". A entrevista acontece à mesa do restaurante, com vista para o Tejo. Ruy já está vestido para a representação. “A sopa está boa”, confirma. Come pouco antes de entrar em cena e sem se demorar: ainda há um espetáculo à espera. Pelo caminho, há pessoas que o cumprimentam. Ele recebe-as com a mesma disponibilidade com que, mais tarde, vai receber as perguntas da plateia. "Ruy, a História Devida" está a acabar. Antes de a peça começar, o público tem oportunidade de lhe fazer perguntas. Como é que vive esse encontro?É muito engraçado perceber o que as pessoas querem saber. Muitas vezes, são coisas muito íntimas. Quem pergunta mais são as senhoras. Perguntam coisas picantes e não desistem. Eu era mais reservado em relação à família, mais resguardado. Mas as pessoas têm curiosidade. Tenho muitas memórias. Já estive em muitos sítios. Antigamente, ia muito a África em digressão. Chegava a passar um ano, um ano e meio. A vida de ator também é feita dessas viagens, de estar longe, de conhecer lugares e pessoas. Há histórias que ficam connosco. E há outras que tenho contado.Depois de tantos meses a partilhar histórias suas, o que sente quando olha para o público?Sinto muito carinho. As pessoas gostam de mim, dão-me muitos beijos, ficam à espera à saída do espetáculo. Gosto disso. É uma coisa que me ajuda muito a trabalhar.Já disse que o público é o seu Ministério da Cultura.O público é que é o nosso Ministério da Cultura. Quando aplaudem, quando gostam, fazem o ator. É o público que nos diz se aquilo que estamos a fazer chega às pessoas. O carinho dá-me força.O palco continua a ser um lugar especial, aos 99 anos...É um dos meus lugares. A minha casa tem uma importância muito grande, claro, mas o palco também é a minha casa. É por isso que continuo a dizer que quero representar. Às vezes estou um bocadinho triste, menos contente. Então lembro-me das coisas de que gosto. Tenho uma boa memória e muitos amigos. Estar aqui, com os amigos, é estar com a minha família.A 3 de dezembro, volta com a "A Ratoeira". Porquê?É uma peça de que gosto muito. Gosto muito da Agatha Christie. Até gostava de fazer mais coisas dela, porque tem textos muito bons. Tenho muito a ver com a peça. E gosto muito de estar a ver as reações do público..Fala muito de África. A viagem a Moçambique, que fez com Paulo Sousa Costa e com o Luís Pacheco, ficou-lhe na memória?Ficou. Gostava de voltar a Moçambique. Fomos os três e falamos muitas vezes em voltar. Gosto daquele ambiente. Foi uma viagem de que gostei muito. Nós somos os Três da Vida Airada: Cocó, Ranheta e Facada. Eu sou o Facada. O Paulo é o Ranheta e o Luís ficou com o Cocó. Foi assim que nos arranjámos. (risos) Estamos sempre a falar de Moçambique e eu estou sempre à espera de que me digam que vamos outra vez. Eu vou logo. É cansativo? Não. Vou com gosto. Agora já não tenho a mesma resistência que tinha, mas isso não quer dizer que não queira ir. Tenho vontade de voltar.O que mudou mais no teatro ao longo das suas mais de oito décadas de carreira?Mudou muito a técnica. Hoje, num palco, podem aparecer três ou quatro coisas diferentes, ou mais. O teatro pode representar isso tudo e conjugar-se com outras artes. A técnica tem coisas maravilhosas.E o que deve mudar na representação?Não devemos fazer imitações. Devemos sentir aquilo que somos. Se a personagem for um idiota, tenho de pensar que sou o idiota. Não é fazer caras de idiota. Temos de meter a personagem dentro de nós. A qualidade da representação não mudou por causa da técnica. Como se prepara hoje para entrar em palco?Revejo todos os trabalhos que tenho. Quando estou em casa, passo tudo. O “monólogo do vaqueiro” sei de trás para a frente e de frente para trás, mas passo-o todos os dias para não me enganar. Depois, não gosto dos ensaios, porque passo tantas vezes o texto.... Mas é preciso.Há alguma personagem que ainda gostasse de fazer?Já fiz quase tudo. Gostava de ser médico numa peça. Adoro. O médico trata de doenças, mas, ao mesmo tempo, procura o espírito. Há médicos que procuram a cultura, que pintam, que cantam. Eu gostava de fazer de médico.E que conselho daria hoje a um jovem ator?Vou dar à Letícia que tem 14 anos, é atriz e é uma jovem que admiro muito. É um exemplo de determinação. Digo-lhe que nunca deve desistir de uma personagem. É preciso tê-la sempre guardada. Mesmo que não goste muito da personagem, isso pode ser bom: tem de investir mais nela. Tem de ensaiar, ensaiar e não desistir.O que ainda o surpreende, hoje?Fazer 100 anos.O que gostaria de fazer no dia 1 de março, quando chegar ao centenário?Estamos a preparar um grande espetáculo. Vamos festejar em palco. Nos últimos 13 anos, festejei sempre os anos em palco. O meu mês tem só um dia, porque faço anos no dia 1. Acabou-se o mês! (risos) Sinto-me muito bem aqui. Gosto de estar com os amigos. São meus amigos, são a minha família. Gosto muito de ver a bandeira portuguesa desta janela. Talvez possa dizer que sou um patriota. É sempre bom..Ruy de Carvalho: “No palco, as doenças não existem. Tudo desaparece.”