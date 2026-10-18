Pedro Cabacinha / Yellow Star Company

Cultura

Ruy de Carvalho: "A minha casa é o palco"

Aos 99 anos, prepara-se para se despedir de "Ruy, a História Devida" e já pensa no regresso a "A Ratoeira". Falou do público, do ofício de ator e de uma viagem a Moçambique que gostaria de repetir.