Grande Conferência DN. António Leitão Amaro recusa que imigrantes estejam a ir embora

As mudanças no panorama da imigração não estão a levar a um "êxodo" de imigrantes. A declaração é do ministro António Leitão Amaro, em resposta a informações de que muitos imigrantes, sobretudo brasileiros, estão a abandonar o país. O ministro participou da Grande Conferência do DN, que decorre esta segunda-feira, 15 de junho.Disse que, apesar das notícias nesse sentido e do que lê nas redes sociais, o feedback que recebe é diferente. "Ouço muitas pessoas na rua que me param e dizem: 'Obrigado, porque estive seis anos à espera de um cartão, neste país que me prometeu que a minha situação seria regularizada rapidamente. Cheguei lá e deram-me uma folha A4 com o meu nome'", afirmou, numa referência ao título da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).Segundo o ministro, existe um sentimento de agradecimento por parte dos imigrantes pelo trabalho desenvolvido na resolução dos processos pendentes. "Conseguimos repor o controlo, recuperar a capacidade do Estado, voltar a ter políticas de integração nas escolas e através das associações das comunidades migrantes, estabilizar os fluxos e encaminhar as pessoas para os canais adequados, ou seja, com contrato de trabalho, visto de trabalho ou para estudar", resumiu.António Leitão Amaro citou ainda uma sondagem que indica uma diminuição "do sentimento de desconforto, de receio e de preocupação" relativamente a esta matéria. "Corrigimos os fluxos, recuperámos a capacidade do Estado e mantivemos a lógica de um país aberto, mas com controlo, que trata dignamente quem cá vem", afirmou.Na visão do ministro, estas mudanças tiveram também o objetivo de "evitar mais polarização". Leitão Amaro agradeceu ao Chega e à Iniciativa Liberal (IL), que têm viabilizado no Parlamento as reformas na área da imigração. Ao mesmo tempo, lamentou que o Partido Socialista (PS) "continue à margem".Desafios do GovernoSobre os principais desafios do Governo neste momento, elencou três: trabalho, reforma do estado e habitação. "Os portugueses precisam sentir que trabalhar vale mais do que não trabalhar", afirma o ministro. Citou como medida a redução da carga fiscal sobre o trabalho, com a redução do IRS, nesta conversa mediada pelo diretor Filipe Alves.Em relação a prestação social única, reflete que o objetivo é que as pessoas evoluam. "Viver com prestações sociais não tem de ser facilidade, não pode ser uma armadilha para a pobreza, mas sim, um trampolim", explica. O objetivo é incentizar que as pessoas trabalhem. Entre "viver de PSU ou de RSI" a pessoa deve pensar que "trabalhar valha mais a pena", sintetiza.O ministro diz que o país precisa mesmo de reformas profundas para solucionar estes problemas, nomeadamente a lei laboral e também a lei do arrendamento. Lembrou que os jovens são alguns dos mais prejudicados. "Os mais novos, os jovens, tem sido a variável de ajustamento e pagamento da rigidez no mercado de trabalho e de arrendamento", reflete.Segundo Leitão Amaro, algumas das leis não são exatamente como o Governo queria, nomeadamente a do IRS. "É claro que temos leis que não eram exatamente o que queríamos a partida, queríamos aliviar mais a classe média e não só as classes mais baixas", resume.amanda.lima@dn.pt.Acompanhe aqui a Grande Conferência DN. "As reformas na saúde devem ter ciclos longos"."A Grande Conferência DN não é apenas um encontro, é uma forma de reforçarmos laços com a nossa comunidade"