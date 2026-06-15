"A Grande Conferência DN não é apenas um encontro, é uma forma de reforçarmos laços com a nossa comunidade"

"A Grande Conferência DN não é apenas um encontro. É um gesto de abertura. É uma forma de reforçarmos laços com a nossa comunidade". Assim define Filipe Alves, diretor do DN, a conferência que hoje decorre.Na sessão de boas-vindas, o diretor lembrou a história secular do DN. "O Diário de Notícias é um jornal secular. O mais antigo do Continente e o segundo mais antigo de Portugal, apenas antecedido pelo Açoriano Oriental, que também faz parte do Global Media Group. São mais de 161 anos de história. Uma história feita por gerações de jornalistas, comerciais, administrativos, técnicos, fotógrafos, designers, revisores, administradores e proprietários", elencou.Com o passar dos anos, o propósito manteve-se o mesmo. "Pessoas diferentes, épocas diferentes, desafios diferentes. Mas todas unidas por um propósito comum: servir o país com jornalismo sério, rigoroso e independente", afirmou. "Esse legado é único. E é valiosíssimo. Não pertence a nenhum de nós individualmente. Pertence a todos os que o construíram e, sobretudo, a todos os que o leem diariamente", complementou.Sobre a história recente do DN, recordou que o jornal "viveu, nas últimas décadas, um processo exigente de transformação. A transição digital, a fragmentação das audiências e a pressão económica sobre os media obrigaram-nos a repensar, a reconstruir, a resistir". No entanto, algo não mudou. "Nunca perdemos o essencial: a busca pela Verdade, a entrega de factos contextualizados, a ambição de ajudar cada leitor a tomar decisões informadas na sua vida", vincou o diretor, que assumiu a liderança do DN em setembro de 2024.Desde então, o jornal tem seguido uma estratégia assente em três pilares: foco, multiplataforma e comunidade. "Foco no que realmente importa. Presença em todas as plataformas onde os leitores estão. E uma relação mais próxima, mais aberta, mais participada com quem nos acompanha", resumiu.Por fim, afirmou que o DN é de todos. "O DN é um jornal de todos e para todos. Um jornal que pertence ao país e não apenas a uma geração, a uma direção ou a um grupo económico. Pertence a quem o lê, a quem o procura, a quem confia nele para compreender o mundo. Viva Portugal. E viva o DN", finalizou..Acompanhe aqui a Grande Conferência DN. "As reformas na saúde devem ter ciclos longos".Marco Galinha apela ao diálogo e à construção de pontes na Grande Conferência do Diário de Notícias