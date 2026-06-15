Marco Galinha apela ao diálogo e à construção de pontes na Grande Conferência do Diário de Notícias

Marco Galinha, fundador, presidente e CEO do Grupo BEL e principal acionista do Global Media Group, destacou na manhã desta segunda-feira o papel do Diário de Notícias como um espaço de liberdade, diálogo e pensamento crítico, numa altura marcada por tensões geopolíticas, fragmentação do debate público e profundas transformações económicas e sociais.“Há dias em que uma sala é mais do que uma sala”, afirmou Marco Galinha na abertura da Grande Conferência do DN, perante uma plateia composta por dezenas de representantes institucionais e diplomáticos. “Hoje, esta sala junta pessoas que pensam diferente, que vêm de lugares diferentes, que representam interesses diferentes — e que, ainda assim, aceitaram parar algumas horas para escutar. Nos tempos que vivemos, isso já é um ato raro”.Num discurso marcado por referências à importância do entendimento e da diplomacia, o presidente do Grupo BEL destacou o simbolismo de ver representadas, no mesmo espaço, delegações de dezenas de países, algumas provenientes de geografias politicamente distantes ou em contextos de tensão internacional.“Onde há diálogo, há sempre um caminho para a paz”, afirmou, defendendo que o debate plural e a capacidade de escuta permanecem instrumentos essenciais num mundo cada vez mais polarizado.A conferência decorre na Fundação Champalimaud, instituição que Marco Galinha elogiou como “um lugar onde a ciência feita em Portugal fala de igual para igual com o mundo”, agradecendo à sua presidente, Leonor Beleza, a hospitalidade institucional.Ao justificar o propósito da iniciativa, Marco Galinha evocou o legado do Diário de Notícias, fundado em 1864, lembrando que “um jornal com mais de um século e meio não é apenas um arquivo do país — é uma consciência”.“Viu Portugal quando Portugal duvidava de si próprio; viu-o mudar, cair, levantar-se e abrir-se ao mundo”, afirmou, defendendo que, perante o ruído e a aceleração informativa, o papel de um jornal histórico deve passar por “ajudar a separar o essencial do acessório” e criar condições para um debate sério e informado.A visão, de resto, acompanha posições públicas já assumidas por Marco Galinha sobre o papel dos media. O empresário tem defendido, repetidamente, que o investimento no setor da comunicação social resulta de uma convicção pessoal e de um compromisso com o país. “Vim para os media com amor a Portugal”, afirmou anteriormente, sustentando que uma democracia forte exige órgãos de comunicação independentes, exigentes e próximos dos cidadãos.Ao longo da intervenção, houve também espaço para uma nota de esperança e responsabilidade coletiva. Citando o filósofo Baruch Spinoza — para quem a paz não é apenas a ausência de guerra, mas uma virtude — e o escritor Lev Tolstoi, Marco Galinha apelou a uma cultura de entendimento num tempo que, disse, “precisa mais de pontes do que de muros”.“Não precisamos de concordar em tudo; seria até estranho que concordássemos. Mas talvez possamos sair daqui com algo mais raro: a vontade de construir uma linguagem comum para problemas que já não cabem em trincheiras”, concluiu.Na conferência participam membros do Governo, entre os quais Joaquim Miranda Sarmento, António Leitão Amaro e Gonçalo Saraiva Matias, bem como representantes do corpo diplomático de perto de quatro dezenas de países. Foi ainda assinalado o encerramento do encontro pelo Presidente da República.A Grande Conferência do Diário de Notícias prolonga-se ao longo do dia com debates dedicados à economia, inovação, saúde, competitividade, geopolítica e ao futuro de Portugal, reunindo alguns dos principais decisores nacionais e internacionais..DN promove esta segunda-feira a sua Grande Conferência de 2026.Acompanhe aqui a Grande Conferência DN 2026