DN promove esta segunda-feira a sua Grande Conferência de 2026

A edição de 2026 da Grande Conferência do Diário de Notícias vai ter lugar esta segunda-feira, 15 de junho, no auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa. Em debate vão estar os grandes temas em Portugal e no mundo, desde a geopolítica à Inteligência Artificial, ao futuro dos sistemas de Saúde e às grandes tendências da economia portuguesa.O evento terá lugar a partir das 8h30, com a receção e acreditação dos participantes. Às 9h00, o diretor do Diário de Notícias e o presidente do Grupo BEL (principal acionista do Global Media Group, proprietário do DN) darão as boas-vindas, seguindo-se uma intervenção de abertura, a cargo de Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud. O programa completo está disponível neste link.Ao longo do dia, terão lugar intervenções de personalidades de várias áreas. Está confirmada a presença do Presidente António José Seguro, que fará a mensagem de encerramento do evento. O Governo estará representado por António Leitão Amaro, Gonçalo Saraiva Matias e Joaquim Miranda Sarmento. Outras presenças confirmadas são de Ana Miguel dos Santos, António Martins da Cruz, Luís Amado, João Varandas Fernandes, Jaime Nogueira Pinto, Elisa Ferreira, Marco Galinha, Maria de Belém Roseira, Jorge Rebelo de Almeida, Diogo Feio, Maria Manuela Leitão Marques, Guilherme d’Oliveira Martins, Lino Santos, Diogo Madeira, Pedro Gouveia e Hugo Costeira, entre outras. E entre as quase 500 pessoas que se inscreveram no encontro, que inclui um almoço aberto a todos os participantes, estão dezenas de decisores políticos e económicos, bem como cerca de 40 embaixadores e outros membros do corpo diplomático. A edição deste ano da Grande Conferência conta os patrocínios da Huawei, Grupo Bel, Crowe Portugal, Tangem, Águas do Caramulo, Adega MAREL e Golden Eagle. O evento conta ainda com o apoio da Fundação Champalimaud, enquanto anfitriã do evento.A Grande Conferência Anual do DN é um fórum onde são debatidos os grandes temas da atualidade. Uma das novidades da edição deste ano será a entrada de Prémios DN/BEL a três personalidades da vida social, cultural e económica, que foram escolhidas pela direção do DN (após ouvir a redação do jornal) e pelo grupo BEL. Os nomes dos premiados serão anunciados no evento.Se não se inscreveu mas gostava de assistir a esta Grande Conferência, poderá acompanhar a cobertura aqui no site do jornal, que inclui vídeos das intervenções. Acompanhe também nas redes sociais do DN.